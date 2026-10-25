Srbija danas bira. U Sremu pravo glasa ima 261.176 birača (Foto)

U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, bira se 15. saziv Skupštine. Pravo glasa na izborima ima 6.451.292 upisanih birača, a glasaće se na 8.392 biračkih mesta.

U Sremu je u 7 sati otvoreno svih 276 biračkih mesta. Pravo glasa na ovom području ima 261.716 upisanih birača, koji svoje građansko pravo mogu da ostvare do 20 sati .

U OPŠTINI INĐIJA IMA 37 BIRAČKIH MESTA, A PRAVO GLASA IMA 40.185 UPISANIH BIRAČA

U OPŠTINI IRIG IMA 14 BIRAČKIH MESTA, A PRAVO GLASA IMA 8.757 UPISANIH BIRAČA

U OPŠTINI STARA PAZOVA IMA 53 BIRAČKA MESTA, A PRAVO GLASA IMA 57.275 UPISANIH BIRAČA

U OPŠTINI ŠID IMA 39 BIRAČKIH MESTA I 28.795 UPISANIH BIRAČA

U OPŠTINI RUMA IMA 43 BIRAČKA MESTA I 44.809 UPISANIH BIRAČA

U OPŠTINI PEĆINCI IMA 30 BIRAČKIH MESTA I 15.310 UPISANIH BIRAČA

U GRADU SREMSKA MITROVICA IMA 60 BIRAČKIH MESTA I JEDNO POSEBNO MESTO ZA GLASANJE U KAZNENO POPRAVNOM ZAVODU. PRAVO GLASA IMA 66.585 UPISANIH BIRAČA

Građani se opredeljuju za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu. Izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mesta u 20 sati. U vreme predizborne tišine na javnim skupovima, u elektronskim i štampanim medijima ne smeju se objavljivati procene rezultata izbora, javno predstavljati kandidati za narodne poslanike, njihovi programi i slično, a ovo se odnosi i na portale koji su registrovani kao mediji. Svaki građanin glasa na biračkom mestu na kojem je upisan u izvod iz biračkog spiska, a može da glasa samo uz važeću ličnu kartu ili pasoš. Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta može da glasa van biračkog mesta ako o tome obavesti lokalnu izbornu komisiju najranije 72 časa pre dana glasanja, odnosno birački odbor na dan glasanja najkasnije do 11.00 časova.

Na biračkim mestima zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona ili drugih sredstava komunikacija, kao i neovlašćeno snimanje i fotografisanje dešavanja na biračkom mestu. Glasački listić sadrži spisak svih izbornih lista koje učestvuju na izborima, a glasa se tako što se zaokružuje redni broj ispred naziva jedne izborne liste za koju birač želi da glasa. Republička izborna komisija u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja donosi i objavljuje za sva biračka mesta ukupan izveštaj o rezultatima izbora. U raspodeli poslaničkih mandata mogu učestvovati samo izborne liste koje su dobile najmanje tri odsto glasova od broja birača koji su glasali, a izborna lista nacionalne manjine učestvuje u raspodeli mandata i onda kada dobije manje od tri odsto glasova. Prema zakonu o izboru narodnih poslanika, rik u roku od deset dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za narodne poslanike po njihovom redosledu na izbornoj listi. Rok za formiranje Narodne skupštine je 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora, dok je rok za formiranje nove vlade 90 dana od formiranja Narodne skupštine. Izbore prati veliki broj stranih i domaćih posmatrača.

RIK će redovno informisati javnost o toku sprovođenja izbora i izlaznosti birača na izbore. Konferencije za novinare su planirane u: 8, 11:05, 13:05, 15:05, 17:05 i 19:05 sati.

Sremska S TV u izbornom danu emituje specijalno izdanje novosti u 10, 12, 14, 16 i 19 sati. Sve o izborima u Sremu iz sata u sat možete pratiti na našem sajtu sremska.tv i na društvenim mrežama, kao i na programu naših udruženih radio stanica Srema.