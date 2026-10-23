Ruma nagrađuje najbolje studente

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Opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima u akademskoj 2025/2026. godini. Pravo na prijavu imaju studenti koji se školuju na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija ili Autonomna Pokrajina Vojvodina. Rok za podnošenje prijava je od 20. oktobra do 3. novembra 2026. godine. Zainteresovani studenti mogu se prijaviti u navedenom periodu, u skladu sa uslovima javnog poziva. Prijave se podnose Odeljenju za društvene delatnosti, Glavna 107, kancelarija 6, lično ili poštom na adresu Orlovićeva 5, Ruma.