Rokovi za formiranje Skupštine i Vlade Srbije

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Rokovi za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine počinju da teku kada se objave konačni rezultati parlamentarnih izbora održanih u nedelju, a Republička izborna komisija ukupni izveštaj o rezultatima izbora objavljuje u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja lokalnih izbornih komisija o rezultatima glasanja. Prema zakonu, birački odbor utvrđuje rezultate glasanja na samom biračkom mestu, a lokalna izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi za sva biračka mesta koja se nalaze na njenoj teritoriji zbirni izveštaj o rezultatima glasanja.

U raspodeli poslaničkih mandata mogu učestvovati samo izborne liste koje su dobile najmanje tri procenta glasova od broja birača koji su glasali. Izborna lista nacionalne manjine učestvuje u raspodeli mandata i tada kada dobije manje od tri procenta glasova. Mandati se raspodeljuju tako da se ukupan broj glasova koji je dobila izborna lista podeli svakim brojem od jedan do 250, a dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini tako da izbornoj listi pripada onoliko mandata koliko ima svojih količnika među 250 najvećih količnika svih izbornih lista koje učestvuju u raspodeli. Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, mandati narodnih poslanika se potvrđuju na prvoj sednici Narodne skupštine. Sednicu saziva predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva, tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja rezultata izbora. Potvrđivanjem mandata najmanje dve trećine narodnih poslanika, konstituisan je nov saziv Narodne skupštine, čime prestaje mandat prethodnog saziva parlamenta. Rok za formiranje Narodne skupštine je 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora. Rok za formiranje nove Vlade je 90 dana od formiranja Narodne skupštine.