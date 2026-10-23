Više od 260.000 upisanih birača na teritoriji Srema

Vesti Srbija | October 23, 2026

Meta AI – preuzeta fotografija

Na vanrednim parlamentarnim izborima, koji se održavaju u nedelju u Sremu, pravo glasa ima 261.716 upisanih birača, a glasanje će se obaviti na 276 biračkih mesta.

INĐIJA
37 BIRAČKIH MESTA
40.185 UPISANIH BIRAČA

IRIG
14 BIRAČKIH MESTA
8.757 UPISANIH BIRAČA

STARA PAZOVA
53 BIRAČKA MESTA
57.275 UPISANIH BIRAČA

SREMSKA MITROVICA
60 BIRAČKIH MESTA
1 POSEBNO BIRAČKO MESTO U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU
66.585 UPISANIH BIRAČA

ŠID
39 BIRAČKIH MESTA
28.795 UPISANIH BIRAČA

RUMA
43 BIRAČKA MESTA
44.809 UPISANIH BIRAČA

PEĆINCI
30 BIRAČKIH MESTA
15.310 UPISANIH BIRAČA

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