Srbija u nedelju bira saziv Skupštine

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U Srbiji se u nedelju održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije. Pravo glasa na izborima ima 6.450.523 upisanih birača, a glasaće se na 8.392 biračkih mesta. Biračka mesta biće otvorena od 7 : 00 do 20 : 00 časova. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračkih mesta u 37 država, a za glasanje je prijavljeno 102.147 birača. Građani će se opredeljivati za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.