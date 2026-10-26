Rezultati utakmica Sremske, MOL Zapad i Istok lige

U vikendu iza nas odigrane su utakmice 11. kola Sremske i 10. kolo MOL Zapad i Istok lige u fudbalu. Postignuti su sledeći rezultati:
SUBOTA:
ČSK ČORTANOVCI 1939 – PARTIZAN VITOJEVCI (4-0)
01. MAJ RUMA – LJUKOVO (3-4)
POLET NIKINCI – SLOGA MARADIK (3-1)
KAMENI AŠANJA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (5-0)
RADNIČKI 1910 ŠID – JEDINSTVO RUMA (1-2)
SREMAC VOJKA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (1-1)
POLET NOVI KARLOVCI – TRGOVAČKI SREM. MITROVICA (1-0)
BORAC 1925 MARTINCI – NAPREDAK POPINCI (2-0)
SUBOTA:
NAPREDAK VAŠICA – MITROS SREM. MITROVICA (1-2)
SLOGA VOGANJ – FRUŠKA GORA RUMA (0-2)
BORAC RADENKOVIĆ – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (3-1)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (5-2)
BORAC STEJANOVCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (2-6)
SLOGA 1919 ERDEVIK – GRANIČAR ADAŠEVCI (2-1)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (1-2)
SUBOTA:
HRTKOVCI – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (0-2)
RUDAR VRDNIK – KRUŠEDOL (0-1)
OFK BRESTAČ – GRANIČAR OBREŽ (0-0)
CAR UROŠ JAZAK – SLOVEN SIBAČ (2-3)
SREMAC DOBRINCI – KUPINOVO (0-6)
JEDINSTVO PLATIČEVO – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (2-0)
DONJI PETROVCI – NAPREDAK ŽARKOVAC (1-0)
(Redakcija)