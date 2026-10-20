Rezultati 9. kola VFL Jug

Subota:
Na fudbalskoj četvrtoligaškoj mapi juga Vojvodine nekoliko vrlo zanimljivih duela. Jedan od njih odigran je u Beški. Hajduk je dočekao Šumar iz Ogara.
Nedelja:
Pećinačka „Suvača” bila je domaćin derbija začelja Vojvođanske fudbalske lige, grupa Jug. Duel Donjeg Srema 2015 i temerinske Sloge.
SUBOTA:
RADNIČKI NOVA PAZOVA – DUNAV STARI BANOVCI (1-4)
OMLADINAC NOVI BANOVCI – BORAC ŠAJKAŠ (3-1)
CRVENA ZVEZDA NOVI SAD – PODRINJE M. MITROVICA (2-1)
HAJDUK BEŠKA – ŠUMAR OGAR (1-1)
NEDELJA:
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – SLOGA TEMERIN (2-1)
LSK LAĆARAK – JADRAN GOLUBINCI (2-0)
PODUNAVAC BELEGIŠ – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (7-2)
(Redakcija)