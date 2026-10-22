Tri srpskoligaša i Šumar u polufinalu Kupa PFS Srem

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Odigrane su sve četiri utakmice četvrtfinala Kupa PFS Srem, a plasman među četiri najbolje ekipe izborili su Jedinstvo iz Stare Pazove, Železničar iz Inđije, Šumar iz Ogara i Hajduk iz Divoša. Tako će se u polufinalu naći tri srpskoligaša i Šumar, koji je pobedom nad Omladincem iz Novih Banovaca nastavio uspešan put kroz ovosezonsko kup takmičenje. Četvrtfinalni dan doneo je ukupno 21 pogodak, a najubedljivije pobede ostvarili su Jedinstvo i Hajduk iz Divoša. Rezultati četvrtfinala:

Jedinstvo (Stara Pazova) – Podunavac (Belegiš) 6:1

Železničar (Inđija) – LSK (Laćarak) 3:1

Šumar (Ogar) – Omladinac (Novi Banovci) 2:1

Donji Srem 2015 (Pećinci) – Hajduk (Divoš) 2:5