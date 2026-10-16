Predizborni skup liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” u Novom Sadu od 18 časova (Foto)

Na Trgu slobode u Novom Sadu sve je spremno za predizborni skup liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.

Početak skupa najavljen je za 18 časova, ali veliki broj građana već je počeo da pristiže na Trg.

Najavljeno je da će se na skupu obratiti nosilac te liste Aleksandar Vučić.

Na Trgu slobode postavljena je bina na kojoj je ispisano ime liste, a na Trgu je i veliki broj balona u bojama srpske zastave.

Na Pozorišnom trgu, u Zmaj Jovinoj ulici i u Kralja Aleksandra su velike kapije od balona u bojama srpske zastave, kao i baneri “Ujedinjena Srbija”.

Duž Zmaj Jovine ulice nalaze se štandovi.