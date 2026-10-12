Započeto štampanja glasačkih listića

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Nakon što je Republička izborna komisija donela Odluku o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji i Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića, danas , 12. oktobra 2026. godine, u 12.00 časova, počelo je štampanje glasačkih listića za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 25. oktobar 2026. godine. Glasački listići štampaće se uz prisustvo predsednika Republičke izborne komisije Vladimira Dimitrijevića, sekretara Srđana Smiljanića i članova Komisije, kao i posmatrača ovlašćenih za praćenje rada organa za sprovođenje izbora, u štampariji JP „Službeni glasnik“.