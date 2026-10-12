Ukupan broj birača u Srbiji za parlamentarne izbore 6.450.523

preuzeta fotografija

Republička izborna komisija (RIK) je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević podsetio je da je predsednik Srbije 9. septembra raspisao izbore za narodne poslanike i da je, u skladu sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave svojim rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre dana izbora. U rešenju se utvrđuje ukupan broj birača u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu, a rešenje se dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja.





