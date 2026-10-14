Put kroz Ljukovo pušten u saobraćaj

Predsednik opštine Inđija, Marko Gašić, samo dan nakon svečanog otvaranja puta kroz Ljukovo, govorio je za našu televiziju i istakao da je završetak radova na ovoj saobraćajnici trenutak koji su meštani Ljukova, ali i građani Inđije, dugo očekivali. Reč je o važnoj putnoj vezi koja svakodnevno znači mnogo svima koji ovom deonicom prolaze, a njenim uređenjem unapređeni su uslovi za bezbednije i kvalitetnije odvijanje saobraćaja. Gašić je naglasio da pozitivni komentari građana neprestano pristižu, što, kako je istakao, potvrđuje koliko je ovaj projekat značajan za lokalnu zajednicu. Završetak radova predstavlja važan korak u unapređenju putne infrastrukture, a očekivanja meštana sada su ispunjena nakon dužeg perioda čekanja.