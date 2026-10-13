Inđija dobija modernu industrijsku zonu

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Industrijska zona u Inđiji planirana je za dodatno unapređenje, sa ciljem da postane jedna od najmodernijih industrijskih zona u ovom delu Srbije. Planom je predviđena izgradnja potpuno novog asfaltnog kolovoza, kao i dodatna infrastrukturna ulaganja koja bi trebalo da poboljšaju uslove za rad i poslovanje. Obnova putne infrastrukture i unapređenje pratećih sadržaja doprineće boljoj pristupačnosti industrijskim pogonima, efikasnijem odvijanju saobraćaja i stvaranju povoljnijih uslova za postojeće, ali i buduće investitore.