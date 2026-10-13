Poznati dobitnici Oktobarskih nagrada

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Povodom Dana opštine Inđija, biće dodeljeno pet Oktobarskih nagrada za 2026. godinu, a predlog odluke o dobitnicima usvojen je na sednici Opštinskog veća. U kategoriji pravnih lica nagrađeni su Kulturno-umetničko društvo „Mladost” iz Čortanovaca, za doprinos društvenim delatnostima, i kompanija „Tehnoeksport” d.o.o. Inđija, za rezultate u privredi. Među pojedincima su dr Anka Koralija, za doprinos društvenim delatnostima, i Miroslav Nenić, viši referent Opštinske uprave, za rezultate u radu. Peto priznanje predloženo je za Slavka Popovića, zastupnika Udruženja za zaštitu ZOO-parka „Koki”. Oktobarske nagrade tradicionalno se dodeljuju povodom Dana opštine Inđija.