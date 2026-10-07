Ponovo radi kožna ambulanta u Mitrovici

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Posle gotovo dve godine, Sremska Mitrovica ponovo ima dostupnu dermatološku službu. Kožna ambulanta Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica počela je sa radom, a pacijenti sada mogu da obave dermatološke preglede svakog radnog dana od 8 do 14 : 30 časova. Ponovno uspostavljanje rada ambulante od velikog je značaja za građane Sremske Mitrovice i čitavog Srema, jer će pacijenti ubuduće dermatološku pomoć moći da potraže u svom gradu, bez odlaska u druge zdravstvene ustanove. Posebno je značajno to što je služba kadrovski ojačana, pa će dermatolozi biti dostupni tokom svakog radnog dana. Na ovaj način građanima je omogućeno da lakše i brže dođu do specijalističkog pregleda, što predstavlja važno unapređenje zdravstvene zaštite na području Srema.