Akcija dobrovoljnog davanja krvi

Nova akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak, 8. oktobra, u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica, u Ulici Arsenija Čarnojevića 17, od 8 : 30 do 12 časova. Akciju organizuju Crveni krst Sremska Mitrovica i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, a poziv je upućen svim zdravim građanima koji ispunjavaju uslove za davanje krvi. Akcija je deo projekta „Zelena krv, ” koji je poseban akcenat stavio na uključivanje mladih i edukaciju srednjoškolaca o značaju dobrovoljnog davalaštva krvi.