Zdravlje srca na prvom mestu

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Kako navodi PR služba Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica, povodom Svetskog dana srca , održano je edukativno predavanje u jednoj kompaniji u Sremskoj Mitrovici.

Predavanje je održala Sanja Matić, medicinska sestra Polivalentne službe, koja je prisutnima govorila o značaju očuvanja zdravlja srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Tom prilikom ukazano je da su kardiovaskularne bolesti jedan od najčešćih uzroka smrtnosti u svetu, dok savremeni način života sve više utiče na pojavu faktora rizika. Posebno je istaknuto da se na mnoge od tih faktora može uticati promenom životnih navika.

Kao važni faktori rizika navedeni su pušenje, nezdrava ishrana i nedovoljna fizička aktivnost, dok među faktorima na koje ne možemo da utičemo spadaju genetika, starost i pol.

Poseban deo predavanja bio je posvećen simptomima srčanog udara. Bol u grudima, bolovi u predelu vrata, ramena ili vilice, preznojavanje, mučnina, vrtoglavica, osećaj nesvestice i nedostatak vazduha samo su neki od znakova na koje treba obratiti pažnju. Pravovremeno prepoznavanje simptoma i hitno javljanje lekaru mogu spasiti život.

Naglašeno je da je prevencija od velikog značaja. Redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana, izbegavanje pušenja, kontrola krvnog pritiska i nivoa holesterola, kao i održavanje zdrave telesne težine, mogu značajno doprineti očuvanju zdravlja srca.

Takođe je istaknut značaj redovnih zdravstvenih pregleda, jer se na taj način određena zdravstvena stanja mogu otkriti na vreme, započeti adekvatno lečenje i sprečiti moguće komplikacije.

Poruka ovog predavanja bila je jasna – briga o zdravlju srca počinje prevencijom, zdravim životnim navikama i odgovornim odnosom prema sopstvenom zdravlju.