Suđenje Dejanu Eriću zbog ubistva braće JeličIć

Aktuelno Vesti Sremska Mitrovica | October 6, 2026

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Kako prenose i drugi mediji, pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici u subotu, 10. oktobra, biće nastavljeno ponovljeno suđenje Dejanu Eriću, optuženom za teško ubistvo braće Predraga i Stanislava Jeličića iz Futoga. Braća su ubijena 6. decembra 2020. godine u šumi kod Jarka, nakon sukoba tokom sakupljanja tartufa. Erić ne spori da je pucao, ali tvrdi da je to učinio u nužnoj odbrani, dok tužilaštvo ostaje pri optužbi za teško ubistvo. Erić je 2024. godine bio osuđen na 20 godina zatvora, ali je Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo presudu i predmet vratio na ponovljeno suđenje. Od novembra 2024. godine brani se sa slobode.

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