Zatvoren granični prelaz Sremska Rača zbog požara na kamionu

preuzeta fotografija

Granični prelaz Sremska Rača između Srbije i Bosne i Hercegovine zatvoren je za saobraćaj nakon što je sinoć na mostu preko Save izbio požar na teretnom vozilu. Prema informacijama Uprave za indirektno oporezivanje BiH, zapalio se kamion sa registarskim oznakama BiH, koji je nakon izlaska sa carinskog terminala nastavio put prema Srbiji. U prikolici su se nalazile aluminijumske merdevine namenjene izvozu u Rumuniju. Požar je izbio na sredini mosta, a vatrogasci su ubrzo lokalizovali i ugasili vatru. Zbog policijskog uviđaja i uklanjanja izgorelog vozila, saobraćaj preko prelaza trenutno je potpuno obustavljen. Vozačima se savetuje da koriste alternativne granične prelaze, dok će o ponovnom uspostavljanju saobraćaja odlučiti nadležni nakon završetka uviđaja i uklanjanja kamiona.