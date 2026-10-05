Desna strana Laćarka dobila kanalizaciju

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže na desnoj strani Laćarka završeni su pre predviđenog roka, rekao je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović. Mreža je izgrađena u Dositejevoj, Fruškogorskoj, Partizanskoj i Školskoj ulici, a nova crpna stanica u utorak će biti puštena u rad. Do sada je urađeno 209 priključaka, dok je još 39 domaćinstava u postupku. Više od 300 meštana iskazalo je interesovanje za priključenje. Naredni korak je izrada projekta za kanalizacionu mrežu na levoj strani Laćarka.