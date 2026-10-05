Pšenica najtrgovanija roba na Produktnoj berzi

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Najveći udeo u ovonedeljnom prometu, na Produktnoj berzi, imala je pšenica, čineći 43% ukupnog prometa. Cene kukuruza, pšenice i ječma zabeležile su blagi rast.

KUKURUZ:

Tržište kukuruza karakterisala je povećana ponuda, formirana na višem cenovnom nivou u odnosu na tražnju i na lokacijama koje logistički nisu odgovarale zahtevima kupaca. Kako su transportni troškovi jedan od bitnijih faktora koji utiče na cenu, za isti kvalitet robe cenovni nivo tražnje beležio je razliku do 0,70 din/kg u zavisnosti od pariteta. Berzanski ugovori za kukuruz zaključeni su po ceni od 21,50 do 22,00 din/kg bez PDV-a, uz silazni trend cene. Ponder cena iznosila je 21,59 din/kg bez PDV-a (23,75 din/kg sa PDV-om). Statistički, cena je zabeležila rast od 0,42% u odnosu na prošlonedeljna trgovanja.

PŠENICA:

Iako je hlebno zrno bilo najzastupljenije u trgovanju, tokom nedelje zabeleženo je povećanje ponuđenih količina za prodaju, uz istovremeno slabljenje tražnje. Kupoprodajni ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 21,60 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 21,87 din/kg bez PDV-a (24,05 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena je viša za 1%. Pšenica sa 15% proteina prometovana je po ceni od 24,00 din/kg bez PDV-a za promptnu isporuku, odnosno 24,00 do 24,50 din/kg bez PDV-a, za preuzimanje do 31.12.2026.

SOJA:

Smanjena aktivnost prodajne strane nastavljena je kod sojinog zrna. Ova uljarica nuđena je u manjim količinama, po ceni od 62,00 do 63,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Cenovni nivo tražnje kretao se u rasponu od 61,00 do 62,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Usled cenovnog spreda, trgovanje je izostalo.

STOČNI JEČAM:

Povećano interesovanje kupaca za stočnim ječmom, uz smanjenu ponudu, uslovilo je rast cene od 1,09% u odnosu na prethodnu nedelju. Kupoprodajni ugovori realizovani su u cenovnom opsegu od 20,20 do 20,30 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,22 din/kg bez PDV-a (22,24 din/kg sa PDV-om).

ULJANA REPICA:

Uljana repica prometovana je na jedinstvenom cenovnom nivou od 55,83 din/kg (475 eur/t) bez PDV-a.

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Od veštačkih đubriva, prometovan je NPK 6:24:12 u džambo vrećama po ceni od 60,53 din/kg (515 eur/t) bez PDV-a. Na paritetu CPT kupac berzanski ugovor zaključen je za istu formulaciju, u pakovanju 25/1, po ceni od 61,70 din/kg (525 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)