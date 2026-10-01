Aleksandar Vučić u Sremskoj Mitrovici (Foto)

Na velikom predizbornom skupu u Sremskoj Mitrovici, Aleksandar Vučić uputio je moćne poruke onima koji su u prethodne dve godine pokušali da sruše Srbiju, zahvalio se Mitrovici za 2025. godinu.

Vučić je poručio da je spreman za razgovor, ali da drugi beže od duela.

“Rekao je : ‘Mi nećemo nasilje, nećemo mržnju … oni su vršili dehumanizaciju , nazivali su nas ‘caci’, ali mi svima pružamo ruku… Vi ste, dragi prijatelji, garant slobodne i nezavisne srpske politike, ali moramo u narednih 20-ak dana da se ujedinimo i da svima ukažemo koliko je važno da sačuvamo našu Srbiju'”, poručio je nosilac liste pod rednim brojem 1, Aleksandar Vučić . Ispraćen je aplauzima i povicima “Aco Srbine”.