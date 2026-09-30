Produktna berza: Pšenica poskupela više od pet odsto (Video)

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Rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda obeležio je period od 21. do 25. septembra na Produktnoj berzi. Sa 63% udela u ukupnom nedeljnom prometu, pšenica je zauzela primat u trgovanju.

KUKURUZ:

Cena kukuruza zabeležila je rast od 1,84% u odnosu na period od 14. do 18. septembra. Ipak, pozitivno cenovno kretanje nije se odrazilo na intenzitet trgovanja. Sa odmicanjem perioda, tražnja je oscilirala, što je ograničilo obim realizovanih transakcija. Prometovana cena kukuruza iznosila je 21,50 din/kg bez PDV-a (23,65 din/kg sa PDV-om). Za kukuruz sa odloženim lagerom do 31.03.2027, berzanski ugovor zaključen je po ceni od 22,90 din/kg bez PDV-a (25,19 din/kg sa PDV-om).

PŠENICA:

Kupoprodajni ugovori za pšenicu zaključeni su u cenovnom okviru od 21,50 do 21,80 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,65 din/kg bez PDV-a (23,81 din/kg sa PDV-om). U odnosu na period od 14. do 18. septembra, cena hlebnog zrna viša je za 5,61 %. Na strani ponude zabeležena je jasna orjentacija prodavaca ka plasmanu robe sa odloženim preuzimanjem, dok su količine opredeljene za brzu isporuku bile raspoložive u znatno manjem obimu. Za pšenicu sa rokom preuzimanja do 31.12.2026, berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 22,20 do 22,50 din/kg bez PDV-a.

SOJA:

Povećana tražnja nastavljena je za sojinim zrnom, prevashodno od strane domaćih prerađivača. Na prodajnoj strani nije bilo veće aktivnosti, što je rezultiralo uzlaznim trendom cene. Berzanski ugovori za sojino zrno zaključeni su na jedinstvenom cenovnom nivou od 62,00 din/kg bez PDV-a (68,20 din/kg sa PDV-om), uz obračun kvaliteta, pokazujući rast od 3,65% u odnosu na period od 14. do 18. septembra.

STOČNI JEČAM:

Stočni ječam prometovan je po ceni od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om), za 3,81% više u odnosu na period od 14. do 18. septembra. Neusaglašenost u pogledu cenovnih očekivanja kupovne i prodajne strane, kao i razlika u paritetima ponude i tražnje, uslovila je izostanak veće trgovinske dinamike.

VEŠTAČKO ĐUBRIVO:

Svi ugovori za veštačko đubrivo zaključeni su na paritetu CPT kupac. Cena za NP 5:30 u džambo vrećama iznosila je 58,94 din/kg (502 eur/t) bez PDV-a, za NPK 6:24:12 u džambo vrećama 61,64 din/kg (525 eur/t) bez PDV-a, dok je MAP 12:52 u džambo vrećama prometovan po ceni od 102,47 din/kg (870 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)