Nastavak radova na uređenju spomen-kuće

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Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica dobio je sredstva od Grada Sremske Mitrovice za radove na investicionom održavanju Spomen-kuće u okviru Spomen-groblja u Sremskoj Mitrovici, faza 3, u iznosu do 7.718.000,00 dinara sa PDV-om. Spoveden je postupak javne nabavke, odabran je izvođač radova, koji je uveden u posao 08.09.2026. godine, a radovi su u toku. Rok za završetak radova je 80 kalendarskih dana. Investicionim radovima obuhvaćen je završetak radova na uređenju Spomen-kuće – izrada limarije i fasade, kao i uređenje pristupnih staza i platoa. Završetkom ovih radova stvoriće se uslovi za realizaciju aktivnih i interaktivnih sadržaja, održavanje edukativnih programa i stručnih skupova, izlaganje retkog i vrednog dokumentarnog materijala, muzejske građe i digitalizovane dokumentacije, pedagoški rad sa mladima, unapređenje muzejske delatnosti, veću dostupnost sadržaja osetljivim društvenim grupama, kao i formiranje muzejske postavke koja je planirana u ovom prostoru.