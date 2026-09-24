Hitna intervencija – deo grada bez vode do 13 sati

U toku je hitna intervencija na vodovodnoj mreži, zbog koje su bez vode ostali potrošači u delu Bulevara Konstantina Velikog (od Crvene česme do Ulice 16. divizije), deo Naselja Nikola Tesla i viši spratovi u svim stambenim naseljima u gradu. Umanjen pritisak je u naseljenom mestu Šašinci. Ekipa JKP „Vodovod” je na terenu i radi na sanaciji kvara na glavnom cevovodu prečnika 400 mm. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje oko 13 sati. Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine dok se ne izbistri. Potrošačima zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.

(PR služba JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica)