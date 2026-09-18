Zatvoren deo puta zbog radova

Od danas, 18. septembra, zatvoren je deo tranzitnog puta između Ulice Tarasa Ševčenka i Ulice kralja Aleksandra Karađorđevića, zbog nastavka rekonstrukcije Ulice Petra Preradovića i izgradnje kružnog toka. Ulica Petra Preradovića zatvorena je u celoj dužini, a izmenjen režim saobraćaja planiran je do 17. oktobra. Vozačima se savetuje da prate privremenu signalizaciju i koriste alternativne pravce. Teretni saobraćaj preusmeren je trasom Bulevar Konstantina Velikog – Stari šor – Arsenija Čarnojevića – Palanka. Radovi obuhvataju rekonstrukciju saobraćajnice, izgradnju atmosferske kanalizacije, parkinga, biciklističkih i pešačkih staza, kao i javnu rasvetu .