Uvid u poseban birački spisak

Vesti Politika Izbori 2026 | September 23, 2026

preuzeta fotografija

Građani Sremske Mitrovice, pripadnici nacionalnih manjina, mogu da provere da li su upisani u poseban birački spisak pred izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji će biti održani 8. novembra. Uvid u spisak moguć je lično u Gradskoj upravi, u Ulici Svetog Dimitrija 13, kancelarija 8A, radnim danima od 7 do 15 i subotom od 8 do 12 časova, kao i putem interneta, unosom JMBG-a. Rok za podnošenje zahteva za upis, brisanje ili ispravku podataka je 23. oktobar. Nakon zaključenja spiska, zahtevi se mogu podneti preko Gradske uprave nadležnom ministarstvu, najkasnije do 4. novembra.

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