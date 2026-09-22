Uvid u poseban birački spisak opštine Inđija

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Građani opštine Inđija mogu da izvrše uvid u Poseban birački spisak za pripadnike nacionalnih manjina. Uvid, kao i zahtevi za upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke podataka, mogu se obaviti u zgradi Opštinske uprave Inđija, u ulici Cara Dušana 1, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, zaključno s 23. oktobrom 2026. godine. Uvid je moguć i elektronskim putem preko zvanične stranice Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz unos jedinstvenog matičnog broja građana. Nakon zaključenja Posebnog biračkog spiska, zahtevi za promene mogu se podneti nadležnom ministarstvu preko Opštinske uprave Inđija, najkasnije 72 časa pre održavanja izbora.