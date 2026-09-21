RIK PROGLASIO JOŠ JEDNU IZBORNU LISTU

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Na 25. sednici Republičke izborne komisije, održanoj 20. septembra, proglašena je izborna lista „Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš” za parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar 2026. godine. Listu je podnela koalicija „Evropska Srbija”, a RIK je na istoj sednici doneo i više rešenja koja se odnose na lokalne izborne komisije, uključujući razrešenja, prestanak funkcija i imenovanja novih članova. Sednicom je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.