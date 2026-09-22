Danas su Sveti Joakim i Ana

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Dan posle Male Gospojine, Pravoslavna crkva posvetila je Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Presvete Bogorodice. Iako praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji izuzetno poštovani. U braku su proživeli pola veka, ali bez dece, zbog čega su tada smatrani nedostojnima i velikim grešnicima. Toliko velikim da su u hramu odbili da od njih prime žrtvu Bogu. To je veoma ožalostilo ove dve stare duše, te su se stalno molili Bogu da im podari jedno čedo za utehu u poznim godinama. Uskoro, Gospod im pošalje arhangela Gavrila koji im objavi rođenje “kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svetu. ” Uskoro Ana zače i rodi svetu Devu Mariju. Sveti Joakim poživeo je na zemlji 80, Ana 79 godina. Ovaj dan, omiljen u našem narodu, neke srpske familije slave kao krsnu slavu, dok druge slave kao zavetni dan. U spomen na svete starce, danas bi, skromno i bez gordosti, trebalo darivati nekoga ko ima manje od nas.