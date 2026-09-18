Beriša raspisao izbore za nacionalne manjine zakazane za 8. novembar

Vesti Srbija | September 18, 2026

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Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je danas izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 16. septembra privremeno zaključilo posebne biračke spiskove i utvrdilo da je 21 nacionalna manjina ispunila uslove za neposredne izbore : albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, makedonska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, hrvatska, crnogorska i češka nacionalna manjina. Sva dokumentacija neophodna za elektronske izbore biće dostupna na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a dokumentacija za neposredne izbore na sajtu Republičke izborne komisije. Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine, koliko, prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta. Prethodni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održani su 13. novembra 2022. godine.

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