DANAS JE MALA GOSPOJINA

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Danas, 21. septembra, Srpska pravoslavna crkva obeležava Malu Gospojinu , praznik Rođenja Presvete Bogorodice, jedan od velikih praznika posvećenih Bogorodici. Praznik je posvećen rođenju Marije, majke Isusa Hrista, a u crkvenoj tradiciji njen dolazak na svet predstavlja početak ispunjenja obećanja o spasenju. Prema crkvenom predanju, Bogorodica Marija rođena je u Nazaretu, od roditelja Joakima i Ane. Oni dugo nisu imali dece, a nakon usrdnih molitvi i zaveta Bogu, u poznim godinama dobili su ćerku Mariju. Mala Gospojina jedan je od značajnih praznika u pravoslavnoj tradiciji i dan koji vernici širom Srbije obeležavaju molitvom i odlaskom u crkvu.