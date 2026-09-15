Vučić uručio odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva

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Danas se u Srbiji obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za pobedu u Prvom svetskom ratu. Proboj Solunskog fronta, okončanje svetskog rata i oblikovanje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca jedno je od najvećih uspeha u celokupnoj istoriji Srba. Veličanstvenom pobedom u Prvom svetskom ratu ostvareno je ujedinjenje Srba. Vlada Srbije je 11. septembra 2020. godine odlučila da se dan proboja Solunskog fronta, 15. septembar, u buduće obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tokom obeležavanja praznika, ustanovljena je praksa isticanja zastava na zgradama državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, sa ciljem da se pokaže poštovanje prema zastavi kao jednom od najznačajnijih elemenata državnosti. Tim povodom je predsednik Aleksandar Vučić danas u Palati Srbije uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.