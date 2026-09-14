Jednokratna pomoć penzionerima

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Od danas počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima u Srbiji. Iznos zavisi od visine avgustovske penzije, pa će korisnicima biti isplaćeno 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara.

35.000 dinara dobiće penzioneri sa primanjem do 31.092 dinara, dok sleduje 27.500 dinara onima čija je penzija između 31.092 i 56.822 dinara. Za penzije veće od tog iznosa predviđena je pomoć od 20.000 dinara. Za isplatu nije potrebno podnositi prijavu, a novac će biti uplaćen na isti način na koji korisnici primaju penziju. Penzionere u septembru očekuje i dodatnih 6.000 dinara, čija isplata počinje 22. septembra.