Poseta Udruženju “Moj svet” u Inđiji

preuzeta fotografija

Članovi Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Inđiji, predvođeni poverenikom Markom Gašićem i kandidatom za narodnog poslanika Goranom Lemaićem, posetili su Udruženje „Moj svet”, gde su se družili sa članovima udruženja. Tom prilikom uručeni su pokloni, a udruženju je doniran i klima-uređaj, koji će doprineti boljim uslovima za svakodnevni boravak i rad njegovih članova. Poseta je realizovana u okviru aktivnosti OO SNS Inđija uoči predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora i promocije izborne liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.