35 MILIONA DINARA ZA MODERNIZACIJU POLJOPRIVREDE

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Pokrajinska vlada opredelila je 35 miliona dinara bespovratnih sredstava za modernizaciju opreme vojvođanskih poljoprivrednih stručnih i savetodavnih službi , kao i Istraživačko-razvojnog instituta „Tamiš” Pančevo. Sredstva će biti iskorišćena za nabavku savremene mehanizacije i opreme, terenskih vozila, mašina za obradu zemljišta, setvu, sadnju, đubrenje i zaštitu bilja, kao i laboratorijske i druge opreme. Ugovori su uručeni predstavnicima 11 službi i Instituta „Tamiš”, a među korisnicima su i Poljoprivredna stručna služba Ruma i Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica. Cilj ulaganja je unapređenje rada stručnih službi, efikasnije korišćenje poljoprivrednog zemljišta i stvaranje boljih uslova za kvalitetniju i moderniju poljoprivrednu proizvodnju u Vojvodini.