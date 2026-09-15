Kukuruz poskupeo skoro 5 odsto, pšenica 1,5 odsto

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Tokom ovog posmatranog perioda, robno-berzansko tržište obeležila je smanjena ponuda svih primarnih poljoprivrednih proizvoda.

KUKURUZ:

Kupoprodajni ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom opsegu od 20,20 do 20,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,40 din/kg bez PDV-a (22,44 din/kg sa PDV-om). Povećana tražnja,uz ograničenu ponudu robe tokom čitave nedelje, uslovila je uzlazni trend cene. U odnosu na prethodnu nedelju, cena kukuruza zabeležila je rast od 4,72%. Kukuruz rod 2025, bez analize na aflatoksin, prometovan je po ceni od 20,20 din/kg bez PDV-a (22,22 din/kg sa PDV-om).

PŠENICA:

U zavisnosti od parametara kvaliteta, tražnja za pšenicom bila je izražena u cenovnom okviru od 20,00 do 20,50 din/kg bez PDV-a. Na prodajnoj strani registrovana je izuzetno niska aktivnost tržišnih učesnika. Pšenica za promptno preuzimanje nuđena je u manjoj količini, po ceni od 20,20 do 20,50 din/kg bez PDV-a, dok je pšenica sa rokom preuzimanja u novembru/januaru nuđena po ceni od 21,50 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Berzanski ugovor zaključen je za pšenicu sa min. 11,5% proteina po ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a (22,55 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na sedam dana ranije, cena pšenice viša je za 1,52%.

SOJA:

Na tržištu soje, kupci su kontinuirano iskazivali interesovanje za trgovinu, dok je ponuda tokom većeg dela radne nedelje izostajala. Ovakva tržišna situacija, uslovila je postepeni rast cena u tražnji, od 56,50 do 58,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Kako do povećanja aktivnosti na prodajnoj strani nije došlo, trgovanje je izostalo.

STOČNI JEČAM:

Kupci su za stočni ječam bili spremni da plate od 17,80 do 18,00 din/kg bez PDV-a na paritetu FCA, dok je cena sa uračunatim prevozom do kupca iznosila 18,50 din/kg bez PDV-a. Kao i ostale robe, stočni ječam ponuđen je u manjoj količini po ceni od 19,00 din/kg bez PDV-a. Usled ograničene ponude i razlike u cenovnim očekivanjima kupovne i prodajne strane, trgovanje je izostalo.

SUNCOKRET:

Tražnja za suncokretom izražena u cenovnom rasponu od 52,00 do 53,00 din/kg bez PDV-a, nije rezultirala trgovanjem.

SOJINA SAČMA:

Sojina sačma 44% prometovana je po ceni od 58,00 din/kg bez PDV-a (69,60 din/kg sa PDV-om).

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Od veštačkih đubriva, kupoprodajni ugovor zaključen je za NPK 16:16:16 u pakovanju 25/1 po ceni od 62,98 din/kg (535 eur/t) bez PDV-a.

NPK 6:24:12 u džambo vrećama prometovan je na paritetu CPT kupac po ceni od 61,61 din/kg (525 eur/t) bez PDV-a.

NPK 12:32:16 u džambo vrećama prometovan je po ceni od 80,87 din/kg (687 eur/t) bez PDV-a, na paritetu CPT kupac.

(Redakcija)