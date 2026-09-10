Novi vinograd u rumskoj Poljoprivrednoj školi

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Učenici Srednje stručne škole „Stevan Petrović Brile” u Rumi učestvovali su u berbi grožđa u školskom vinogradu. Oko 40 učenika druge i treće godine smera poljoprivredni tehničar kroz praktičan rad primenilo je znanje stečeno na nastavi.

Postojeći vinograd, koji se prostire na oko 20 ari i ima oko 500 čokota, uskoro će ustupiti mesto Trening centru dualnog obrazovanja. Međutim, vinogradarstvo ostaje deo praktične nastave, jer je za proleće planirano podizanje novog zasada na parceli preko puta postojećeg vinograda, uz školski voćnjak. Novi vinograd prostiraće se na oko 30 ari i biće formiran po savremenim principima. Planirana je sadnja novih sorti, koje su otpornije na bolesti i pružiće učenicima mogućnost da se upoznaju i sa principima ekološke proizvodnje grožđa.