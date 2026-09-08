Raspisan konkurs za Višnjićevu nagradu

preuzeta fotografija

Povodom manifestacije „47. Višnjićevi dani”, koja će biti održana od 25. do 27. septembra u Šidu, raspisan je javni konkurs za dodelu Višnjićeve nagrade. Građani, ustanove, kao i javna i privatna preduzeća mogu predložiti kandidate koji su svojim radom dali poseban doprinos kulturi i obogatili kulturni život opštine Šid. Nagrada se dodeljuje u dve kategorije : za životno delo i za mlade do 30 godina. Konkurs je otvoren od 7. do 24. septembra, dok će imena dobitnika biti objavljena na svečanom otvaranju „47. Višnjićevih dana” 25. septembra. Nagrade će biti uručene na svečanoj akademiji.