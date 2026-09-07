Obeležene godišnjice stradanja (Foto)

preuzeta fotografija

U subotu je na Legetskom polju obeležena 112. godišnjica Bitke na Legetu (1914). Kod spomen-obeležja služen je parastos, položeno je cveće i izveden prigodan program u organizaciji lokalnih ustanova kulture, Crkve i Grada Sremska Mitrovica. U nedelju je na Spomen-groblju odata počast žrtvama ustaških racija Viktora Tomića iz 1942. godine. Venac na spomen-obeležje položili su zamenica gradonačelnika Danica Nedić, predsednik Skupštine grada Vladimir Sanader, kao i predstavnici Vojske Srbije, boračkih udruženja i sremskih sela.