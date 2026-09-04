Laćarak dobija prvi mini ritejl park

Vesti Sremska Mitrovica | September 4, 2026

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Kako prenosi eKapija, Laćarak će uskoro dobiti prvi mini retail park. Izgradnja poslovnog kompleksa površine 2.416 kvadratnih metara planirana je u Savskoj ulici, u centralnom delu naselja. Prema Urbanističkom projektu, kompleks će biti građen u dve faze i sastojaće se od dva poslovna objekta, površine 1.750 i 666 kvadratnih metara. U njima će biti više zasebnih maloprodajnih lokala namenjenih trgovini robom široke potrošnje. U okviru kompleksa planirani su i parking prostor, zelene površine i prateća infrastruktura. Postojeći objekti na parceli biće srušeni kako bi se omogućila izgradnja novog poslovnog kompleksa.

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