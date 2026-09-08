Mogućnost plaćanja na rate

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Radovi na proširenju gasovodne mreže u sremskomitrovačkom naselju „Matija Huđi” ulaze u novu fazu. JP „Srem-gas” nastavlja gasifikaciju zgrada sa ulazima 22, 24, 26, 28 i 30, koje nisu priključene na sistem daljinskog grejanja JKP „Toplifikacija”.

Zainteresovani stanari mogu da se prijave na šalterima JP „Srem-gas”, Trg vojvođanskih brigada 14/1, gde će dobiti informacije o uslovima i proceduri priključenja.

Posebna pogodnost važi za prijave do 1. novembra – cena priključka iznosi 60.000 dinara, uz mogućnost plaćanja na 6 ili 12 mesečnih rata.

Nastavkom gasifikacije još veći broj domaćinstava u naselju „Matija Huđi” dobiće mogućnost priključenja na prirodni gas.