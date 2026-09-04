Ulica Petra Preradovića ulazi u završnu fazu (Video)

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Gradonačelnik Sremske Mitrovice , Branislav Nedimović, obišao je radove u Ulici Petra Preradovića, gde je u toku rekonstrukcija saobraćajnice. Tom prilikom govorio je o dinamici radova, ali i o narednim projektima koji bi trebalo da doprinesu boljoj protočnosti saobraćaja u ovom delu grada. Kako je istakao Nedimović, radovi ulaze u važnu fazu, a ekipe trenutno privode kraju pripreme za asfaltiranje. Nakon postavljanja prvog sloja asfalta u Ulici Petra Preradovića i na okolnim deonicama, radovi će biti nastavljeni na drugim značajnim delovima gradske putne mreže.