Radovi u Mačvi teku prema planiranoj dinamici

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Prema rečima nadležnih, radovi na projektima Salaš Noćajski – Noćaj i Noćaj – Radenković teku prema planiranoj dinamici.

Na deonici Salaš Noćajski – Noćaj radovi su započeli ranije, zbog čega je već uspostavljena određena dinamika izvođenja radova. Na deonici Noćaj – Radenković radovi su počeli kasnije, a trenutno se izvode pripremni radovi. Oni obuhvataju skidanje postojećeg i oštećenog sloja kolovoza, uklanjanje bankina i neravnina, ravnanje i pripremu terena, kao i pripremu podloge za naredne faze radova.

Po potrebi se vrši dopremanje zemlje i šljunka, odnosno uklanjanje viška materijala na pojedinim delovima trase. Takođe, sporadično se vrši prskanje vodom kako bi se smanjila količina prašine tokom izvođenja radova. Rekonstrukcijom su, pored kolovoza, obuhvaćeni i trotoari na delovima gde se izvode radovi u okviru putnog pojasa. Nakon završetka pripremnih radova, uslediće naredne faze rekonstrukcije, uključujući pripremu kolovoza za asfaltiranje.