“Dani zmajeva-Kupinik”

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Osmi festival viteške kulture i tradicije „Dani zmajeva – Kupinik” održaće se u subotu, 12. septembra 2026. godine, od 15 : 30 do 20 : 30 časova na prostoru srednjovekovne tvrđave Kupinik u Kupinovu. Posetioce očekuje petočasovni program posvećen srednjovekovnoj istoriji i viteškoj kulturi. U Donjem gradu biće postavljen Srednjovekovni bazar sa prikazom starih zanata, a u okviru zvaničnog dela programa biće odata počast Zmaju Ognjenu Vuku, predstavljen zavetni mač „Zmajevac” i izvršena simbolična predaja festivalskog barjaka sa đaka osmog na đake sedmog razreda. Pored arheološke ture po tvrđavi i predavanja „Znameniti junaci Kupinika”, posetioci će moći da uživaju u „Despotskoj trpezi” sa srednjovekovnim specijalitetima. Na programu su i turnir u tradicionalnom i konjičkom streličarstvu, viteške borbe, izložba oružja i oklopa, dok će festival zatvoriti vatreni šou „Zmajeve vatre – Igra vatre i mača”. Organizator manifestacije je Udruženje građana „Zeleni pogled” iz Kupinova, pod generalnim pokroviteljstvom Opštine Pećinci i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, uz podršku lokalnih institucija, organizacija i udruženja žena.