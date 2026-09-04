Rehabilitacija kolovoza na državnom putu I A reda broj 3

preuzeta fotografija

Do 25.9.2026. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza na državnom putu I A reda broj 3, deonica petlja Pećinci – petlja Šimanovci (čeona naplatna stanica Šimanovci), u smeru ka Beogradu. Režim saobraćaja: zatvara se desna kolovozna traka, saobraćaj će se odvijati dvosmerno levom kolovoznom trakom i to:

– u smeru ka Beogradu odvijaće se preticajnom saobraćajnom trakom,

– u smeru ka Šidu zaustavnom i voznom trakom levog kolovoza.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, obaveštavaju iz Puteva Srbije.