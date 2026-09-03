Nove autobuske linije ka Staroj Pazovi (Video)

Vesti Pećinci | September 3, 2026

preuzeta fotografija

Kako bi učenicima sa teritorije opštine Pećinci koji se školuju u Staroj Pazovi omogućila da svakodnevno putuju do škole i nazad, pećinačka lokalna samouprava je sa prevozničkim preduzećem “Autoprevoz” ugovorila nove linije javnog prevoza na relacijama Pećinci – Golubinci i Deč – Šimanovci – Krnješevci. Kako piše na opštinskom sajtu, raspored novih autobuskih linija ka opštini Stara Pazova od 1. septembra je:

Pećinci – Golubinci
 6 : 40 časova
 12 : 50 časova

Golubinci – Pećinci
 14 : 10 časova
 20 : 10 časova

Deč – Šimanovci – Krnješevci
 6 : 40 časova
 13 : 00 časova

Krnješevci – Šimanovci – Deč
 14 : 10 časova
 20 : 15 časova

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