Nove autobuske linije ka Staroj Pazovi (Video)

Kako bi učenicima sa teritorije opštine Pećinci koji se školuju u Staroj Pazovi omogućila da svakodnevno putuju do škole i nazad, pećinačka lokalna samouprava je sa prevozničkim preduzećem “Autoprevoz” ugovorila nove linije javnog prevoza na relacijama Pećinci – Golubinci i Deč – Šimanovci – Krnješevci. Kako piše na opštinskom sajtu, raspored novih autobuskih linija ka opštini Stara Pazova od 1. septembra je:
Pećinci – Golubinci
6 : 40 časova
12 : 50 časova
Golubinci – Pećinci
14 : 10 časova
20 : 10 časova
Deč – Šimanovci – Krnješevci
6 : 40 časova
13 : 00 časova
Krnješevci – Šimanovci – Deč
14 : 10 časova
20 : 15 časova