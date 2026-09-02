Rezultati 2. kola VFL Jug (Video)

Rezultati Rezultati Fudbal | September 2, 2026

preuzeta fotografija

SUBOTA:
Beščanski Hajduk, nakon sjajnog rezultata na startu Vojvođanske lige grupa Jug u Pećincima, danas je ugostio tim iz Nove Pazove , Radnički.

NEDELJA:
Pomalo neobična situacija na terenima Vojvođanske fudbalske lige grupa Jug. Na terenima za igru su se našli samo sremski klubovi kao deo ovog takmičenja.

VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 2. KOLO (17 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – CRVENA ZVEZDA NOVI SAD (2-1)
HAJDUK BEŠKA – RADNIČKI NOVA PAZOVA (3-2)
ŠUMAR OGAR – BORAC ŠAJKAŠ (4-0)

NEDELJA:
LSK LAĆARAK – OMLADINAC NOVI BANOVCI (3-0)
PODUNAVAC BELEGIŠ – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (2-1)
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – DUNAV STARI BANOVCI (0-2)
JADRAN GOLUBINCI – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (1-0)

(Redakcija)

Povezane objave

Rezultati 2. kola Srpske lige grupa Vojvodina (Video)

Rezultati utakmica 3. kola Sremske lige (Video)

Raspored utakmica 3. kola Sremske lige u fudbalu (Video)