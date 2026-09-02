Rezultati 2. kola VFL Jug (Video)

SUBOTA:
Beščanski Hajduk, nakon sjajnog rezultata na startu Vojvođanske lige grupa Jug u Pećincima, danas je ugostio tim iz Nove Pazove , Radnički.
NEDELJA:
Pomalo neobična situacija na terenima Vojvođanske fudbalske lige grupa Jug. Na terenima za igru su se našli samo sremski klubovi kao deo ovog takmičenja.
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – CRVENA ZVEZDA NOVI SAD (2-1)
HAJDUK BEŠKA – RADNIČKI NOVA PAZOVA (3-2)
ŠUMAR OGAR – BORAC ŠAJKAŠ (4-0)
NEDELJA:
LSK LAĆARAK – OMLADINAC NOVI BANOVCI (3-0)
PODUNAVAC BELEGIŠ – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (2-1)
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – DUNAV STARI BANOVCI (0-2)
JADRAN GOLUBINCI – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (1-0)
(Redakcija)