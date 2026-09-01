Rezultati 2. kola Srpske lige grupa Vojvodina (Video)

SUBOTA:
Posle dugog niza godina, Apatin je danas bio na fudbalskoj trećeligaškoj mapi Vojvodine. Mladost APA je za rivala imala tim Veternika. Svoj debi je imala i OFK Gradnulica.
NEDELJA:
Na stadionu Fudbalskog kluba Kabel u Novom Sadu je odigran nedeljni prepodnevni meč Srpske lige, grupa Vojvodina.
SUBOTA:
MLADOST BAČKI JARAK – TEKSTILAC ODŽACI (0-1)
GFK SLOVEN RUMA – JEDINSTVO STARA PAZOVA (0-1)
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – DINAMO 1945 PANČEVO (2-0)
OFK MLADOST APA APATIN – VETERNIK (1-2)
SLOGA ČONOPLJA – SLOBODA DONJI TOVARNIK (2-3)
OFK GRADNULICA ZRENJANIN – ŽELEZNIČAR INĐIJA (2-2)
NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – INDEX NOVI SAD (1-1)
KABEL NOVI SAD – OFK VRBAS (0-0)
(Redakcija)