Rezultati utakmica 3. kola Sremske lige (Video)

Dve fudbalske utakmice su na programu trećeg kola Sremske područne fudbalske lige. U Rumi, 1. Maj je rival Polet iz Novih Karlovaca .
Stadion FK 1. Maj u Rumi je bio domaćin duela trećeg kola Sremske područne lige. Na terenu za igru su bili igrači domaćeg 1. maja i Poleta iz Novih Karlovaca .
Prvi derbi začelja Sremske područne fudbalske lige viđen je u Ašanji. Kameni je za rivala imao šidski Radnički 1910.
SUBOTA:
1. MAJ RUMA – POLET NOVI KARLOVCI (0-1)
POLET NIKINCI – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (3-1)
NEDELJA:
JEDINSTVO RUMA – PARTIZAN VITOJEVCI (2-1)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (1-0)
SLOGA MARADIK – NAPREDAK POPINCI (3-1)
LJUKOVO – SREMAC VOJKA (4-0)
ČSK ČORTANOVCI 1939 – BORAC 1925 MARTINCI (4-1)
KAMENI AŠANJA – RADNIČKI 1910 ŠID (2-2)
(Redakcija)